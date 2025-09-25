ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Владимир Бибов: Тези около 3,7 млрд. лв. са за критичните точки, където водоподаването е поставено под сериозен риск
"Тази сума е за критичните точки – там, където водоподаването е поставено под сериозен риск“, обясни Владимир Бибов, член на управителния съвет на Българския ВиК холдинг.
Плевен е сред районите с най-остра нужда от ремонт. В плана е включена подмяна на довеждащия водопровод от Черни Осъм, който захранва Плевен, Ловеч и Троян.
"Вече има първи стъпки – направено е зониране в града, започнала е подмяна на отделни участъци и са включени два нови сондажа“, уточни Бибов.
Въпреки мерките, проблемът с режима остава. В Плевен най-засегнати са високите квартали "Дружба“, "Сторгозия“ и Девети. Междувременно Ловеч също премина на нощен режим заради намалелите количества вода по основния водопровод.
"Търсят се нови сондажи, а с подмяната на мрежата загубите трябва значително да намалеят. Реалната цел е до края на годината или началото на следващата Плевен да излезе от воден режим“, каза още пред bTV Бибов.
По данни на ВиК холдинга проблеми с водоподаването имат около 200 населени места в страната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 190
|предишна страница [ 1/32 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
14:32 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: