Владимир Бибов: Тези около 3,7 млрд. лв. са за критичните точки, където водоподаването е поставено под сериозен риск

© bTV Около 3,7 млрд. лева са нужни за най-спешните ремонти на ВиК мрежата в страната. Това стана ясно на първото заседание на Националния борд по водите. Средствата ще бъдат насочени към ключови довеждащи водопроводи и подмяна на най-амортизираната вътрешна мрежа.



"Тази сума е за критичните точки – там, където водоподаването е поставено под сериозен риск“, обясни Владимир Бибов, член на управителния съвет на Българския ВиК холдинг.



Плевен е сред районите с най-остра нужда от ремонт. В плана е включена подмяна на довеждащия водопровод от Черни Осъм, който захранва Плевен, Ловеч и Троян.



"Вече има първи стъпки – направено е зониране в града, започнала е подмяна на отделни участъци и са включени два нови сондажа“, уточни Бибов.



Въпреки мерките, проблемът с режима остава. В Плевен най-засегнати са високите квартали "Дружба“, "Сторгозия“ и Девети. Междувременно Ловеч също премина на нощен режим заради намалелите количества вода по основния водопровод.



"Търсят се нови сондажи, а с подмяната на мрежата загубите трябва значително да намалеят. Реалната цел е до края на годината или началото на следващата Плевен да излезе от воден режим“, каза още пред bTV Бибов.



По данни на ВиК холдинга проблеми с водоподаването имат около 200 населени места в страната.