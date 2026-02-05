ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте на живо Церемонията по награждаване на Arhinova Arhitecture Awards 2025
Заредете се с незабравими емоции, като станете част от официалното награждаване на най-добрите проекти и реализации в областта на архитектурата, урбанизма и ландшафтния дизайн в България. Нощта на церемонията ARCHINOVA е не просто скучна презентация на проекти, а празнична еманация на постиженията на една от най-креативните общности в България. Отличията ще бъдат връчени след прецизната оценка от внимателно подбрано, независимо жури, съставено от изявени и доказани специалисти в областта на архитектурата и ландшафта, ценени в национален и световен мащаб.
Възползвайте се от възможността да се запознаете в празнична обстановка с българската архитектурна и ландшафтна общност. Както винаги ARCHINOVA привлича стотици присъстващи от бранша на архитектурата и строителството. Събитието ще започне с Welcome Drink в компанията на архитекти, урбанисти, ландшафтни архитекти, студенти, отличените с награда или номинация участници, фирми, строители, инвеститори и много заинтересовани крайни потребители.
Церемонията ще бъде част от програмата на ежегодния форум Архитектурно – строителна седмица на Inter Expo Center. Билетът за церемонията предоставя възможността и за безплатен вход на форума Архитектурно – строителна седмица. Повече за церемониите по награждаване на ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS през изминалите години може да видите тук.
Номинациите за ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2025 може да видите тук.
Програма
18.30 -19.00 ч.Посрещане & Welcome Drink
Разгледайте дигиталната изложба на номинираните проекти.
19.00 – 21.00 ч. Официална церемония.
Водещ: Стефан Щерев
Насладете се на бляскавата церемония и първи вижте кои са победителите.
21.00 – 23.00 ч. Коктейл
Дрескод на събитието: Elegant Formal
ВАЖНО! Достъпът до Церемонията е безплатен за всички участници в конкурса, спонсори, партньори и членове на журито. Те ще получат от организаторите код за безплатна поръчка на Bilet.bg
За да получите достъп за вход е необходимо да закупите билет от Bilet.bg
Задължително носете Вашият билет - разпечатан или дигитално.
Краен срок за закупуване на билет или до изчерпване на местата: 11 март 2026.
Организатори на Годишните архитектурни награди са специализираните медии в областта на архитектурата, строителството и интериорния дизайн онлайн списания "Още за къщата" и The Building и Citybuild.
ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР - ALUKOENIGSTAHL
ЗЛАТНИ СПОНСОРИ - GROHE, ALUMIL , ETEM, VJF
СРЕБЪРЕН СПОНСОР - IDEAL STANDARD, WIENERBERGER; PROFILINK; PARADISE PERGO
ПАРТНЬОРИ
Камара на архитектите в България (КАБ); Съюз на архитектите в България ( САБ); Съюз на ландшафтните архитекти (СЛА); Съюз на урбанистите в България (СУБ), Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ); Асоциация за фасаден инженеринг (АФИ)
***
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) Нов български университет (НБУ) Висше строително училище "Любен Каравелов“ (ВСУ "Любен Каравелов“) Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“ (ВСУ "Черноризец Храбър“) Лесотехнически университет (ЛТУ)
***
ДОМАКИН - ПАРТНЬОР
Архитектурно-строителна седмица (АСС) Интер Експо Център (ИЕЦ)
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ
Detaili; Dibla; Mebeli.info; MD; Stroiinfo; Stroiteli; Жилища; Твоят Бизнес ; Информационна агенция ФОКУС.
