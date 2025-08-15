ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Един човек загина, а шестима бяха ранени при инцидента.
Сигнал за инцидента е подаден около 01:46 ч. на телефон 112.
Виктор, водачът на автомобила, е на 21-години. Получил е шофьорска книжка на 1 август. В рамките на две седмици той вече има шест фиша за нарушения на пътя.
Трима от пътуващите в леката кола са настанени в болница. Водачът е със счупена ръка, а двама от пътниците са в най-тежко състояние с опасност за живота.
Същото е състоянието и на шофьора на автобуса. Останалите пострадали са с различни травми, а един мъж бе освободен за домашно лечение.
Коментари (7)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 14 мин.
0
преди 24 мин.
+1
преди 29 мин.
0
преди 1 ч. и 10 мин.
+3
преди 1 ч. и 17 мин.
+4
преди 1 ч. и 38 мин.
+4
преди 1 ч. и 55 мин.
+5
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета