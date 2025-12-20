Поклонението пред първия двукратен олимпийски шампион на Българияще бъде в понеделник, 22-и декември, от 11:00 часа на националния стадион "Васил Левски" в столицата.Припомняме, че борецът, колекционер и филантроп почина на 18-и декември на 83-годишна възраст.Той е първият двукратен олимпийски шампион на страната ни - от Токио 64 и Мексико 68.Състезава се в категория до 97 кг на класическата борба. Световен шампион е от Толедо 66. И три пъти е избиран за спортист №1 на България.Носител на най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен (2002).През 2009 г. получава и най-високото отличие на Международната федерация по борба "Златна огърлица“. Същата година е приет в Залата на славата в Оклахома (САЩ).Боян Радев е и първият кавалер на приза "Пиер дьо Кубертен" за особено големи заслуги към олимпийското движение. МОК му връчва и "Трофей на президента".Освен това той бе един от най-големите колекционери у нас. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей, където има зала, кръстена на негово име. В експозицията са изложени ценни паметници от колекцията му от над 170 експоната.Вижте какво казазадругият ни двукратен олимпийски шампион в борбата -