Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Вижте как полицията изкарва Паскал от КПКОНПИ след разпита
Автор: Вилислава Ветренска 15:17Коментари (0)28
©
Разпитът на сочения за контрабандист Никола Николов - Паскал в КПКОНПИ приключи. Това стана ясно, след като той бе изведен с полиция от сградата. 

Той е сочен за ключова фигура в аферата в Агенция "Митници". Твърди се, че в нея участват още бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.

В тази афера бяха намесени и имената на двама бивши министри – Бойко Рашков и Асен Василев. В свои показания Банкова твърди, че до бившия министър на финансите стигали големи суми рушвети. Връзката на Рашков пък се твърди, че е през бащата и син Димитрови.

Паскал бе доведен днес за разпит в Комисията за противодействие на корупцията. Малко след него на място дойде и неговият адвокат Димитър Марковски. Очаква се официално да бъдат повдигнати и обвинения. 

За първи път медиите успяха да заснемат реални кадри на лицето му. Към този момент единственото публично известно негово изображение беше стара снимка от документ с лошо качество.

След близо 11 месеца задържане в Сърбия, Никола Николов Паскал бе екстрадиран у нас.


Още по темата: общо новини по темата: 160
28.08.2025 »
28.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
25.02.2025 »
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гори производствено хале на компания за производство на протези в Благоевград
Гори производствено хале на компания за производство на протези в Благоевград
15:25 / 26.08.2025
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може да очаква държавна пенсия от малко над 1200 лева в най-добрия случай
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може да очаква държавна пенсия от малко над 1200 лева в най-добрия случай
14:45 / 26.08.2025
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
13:28 / 26.08.2025
Едно време миехме балконите при дъжд – имаше чучур, днес имаме проблм със запушването на сифона – как да се справим
Едно време миехме балконите при дъжд – имаше чучур, днес имаме проблм със запушването на сифона – как да се справим
17:29 / 26.08.2025
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от работа, ако имат дете до 8-годишна възраст
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от работа, ако имат дете до 8-годишна възраст
08:07 / 26.08.2025
По-високи такси за платеното обучение на студенти в ЮЗУ от новата учебна година
По-високи такси за платеното обучение на студенти в ЮЗУ от новата учебна година
13:30 / 26.08.2025
НСИ: 42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
НСИ: 42.6% от разходите на българите, почивали у нас са за храна. В чужбина хапването ни струва 34.5% от всичко
16:07 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: