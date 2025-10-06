ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Vivacom ще компенсира абонатите си в пострадалите от наводненията райони
Компенсациите ще се прилагат от месец ноември и обхващат телевизионните и интернет услугите, и фиксираните гласови услуги на телекома. Клиентите в засегнатите населени места ще получат компенсация за три месечни такси, включително за допълнителни устройства и допълнителни пакети. Компенсациите ще се активират след посещение от техник за установяване и отстраняване на повреда.
Vivacom продължава да следи ситуацията в реално време и да осигурява своевременна техническа подкрепа за всички клиенти, чиито услуги са били нарушени вследствие на бедствията. Техническите екипи на телекома са на терен и работят непрекъснато с цел максимално бързо отстраняване на проблемите
|Още по темата:
|общо новини по темата: 59
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
11:24 / 04.10.2025
Малки и големи се включиха в "Голямото градско бягане" в Благоевград
13:55 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: