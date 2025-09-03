Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Vivacom пуска първия си 5G таблет и нов, още по-добър 5G смартфон с AI функции на изключително достъпни цени
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 18:22Коментари (0)114
©
От днес Vivacom пуска в продажба изцяло нови 5G устройства, като за първи път в портфолиото си телекомът предлага таблет – Vivacom 5G Tab, и нов, още по-добър смартфон – Vivacom 5G Pro 2 с впечатляващи AI функционалности и на изключително достъпни цени. С лансирането на тези устройства телекомът затвърждава ролята си на иноватор и лидерската си позиция, като прави най-модерните AI технологии и неограниченото 5G изживяване достъпни за всеки – с Unlimited плановете на Vivacom и 5G мрежата с най-голямо покритие в България 1.

Първият таблет на Vivacom – Vivacom 5G Tab – е с впечатляващи вградени AI функции и идва с удобен калъф с клавиатура, които го правят перфектен помощник за всички. Той има голямо място за съхранение, издръжлива 7510 mAh батерия и 18W бързо зареждане, и поддържа най-модерната eSIM технология.

От днес Vivacom предлага и Vivacom 5G Pro 2 – най-новият и най-добрият до момента 5G смартфон на телекома, който се отличава с редица AI функции, базирани на най-модерните технологии, включително автоматичен и мигновен превод на разговори и съобщения в реално време. Той пристига с усъвършенствани функции, които дават най-високата добавена стойност на клиентите до сега2 - 108 МР основна камера с вграден изкуствен интелект за обработка на снимки, мощен процесор, 8 GB RAM памет и 256 GB място за съхранение на всички важни файлове. Vivacom 5G Pro 2 има голяма батерия, поддържа бързо зареждане 22.5W, еSIM и редица допълнителни функционалности, които са само част от впечатляващите характеристики на новото устройство.

"Новите Vivacom 5G устройства са по-интелигентни, по-мощни - и на практика могат всичко. С редица AI-базирани функционалности от последно поколение и допълнителни екстри за улеснение на ежедневието, потребителите получават всичко, от което се нуждаят, и най-хубавото – на изключително достъпна цена. С новите ни таблет и смартфон клиентите могат да се възползват от всички предимства на Unlimited плановете ни и 5G мрежата с най-голямо покритие в България“, коментира Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги“ във Vivacom.

Vivacom 5G Pro 2 се предлага на цена от 1,52 € | 2.98 лв. на месец на лизинг за 24 месеца с 24-месечен договор за план Unlimited MAX, a Vivacom 5G Tab за 2,55 € | 4.98 лв. на месец на лизинг за 24 месеца с 24-месечен договор за план Unlimited Traffic 100.

Точно преди 3 години Vivacom направи революция в свързаността и достъпа до иновации в 5G мрежата си, като пусна първите неограничени мобилни планове за всички потребители – за пълна свобода в общуването във всички ценови категории. От 2022 г. досега компанията добави роуминг мегабайти в 13 държави извън Европейския съюз, както и уникалните бустери за скорост, за да предложи най-доброто изживяване на потребителите. Клиентите на Vivacom, които избират Unlimited планове, са се увеличили до 65% от всички, а използваните мегабайти в мрежата на телекома са нараснали над 2 пъти, до над 30 милиона GB само за месец юли 2025.

Повече информация за новите устройства тук.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
20:54 / 01.09.2025
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
09:54 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
14:59 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Катастрофи в България
Български национален отбор по футбол
Войната в Украйна
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: