Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Vivacom 5G Pro 2 – идеалният бюджетен смартфон за деца и младежи
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:43Коментари (0)65
©
Какъв телефон да вземем на децата за училище? Скъп или по-бюджетен? С какви параметри? Каква марка?

Според редакторите на Az-jenata.bg той трябва да отговаря на изисквания като качествена камера, комфортен дизайн, лесни настройки и добра свързаност. И при възможност - на бюджетна цена. И устройството, което отговаря на всички критерии е новият Vivacom 5G Pro 2 смартфон.

В своето ревю медията отчита предимството на добрата свързаност и поддръжка на 5G, която осигурява по-високи интернет скорости – важно предимство за младежите.

За да е още по-лесно и удобно, на помощ идват AI функциите. Например, автоматичен и мигновен превод на разговори и съобщения, обработка на снимки чрез изкуствен интелект и възможности за експерименти с видеа и изображения.

Една от най-важните характеристики на смартфона за младежите е качеството на камерата. И тук Vivacom 5G Pro 2 е в целта - основната камера е със 108 MP, което за смартфон от този клас е приятна изненада. А учениците могат да правят детайлни снимки, както и изчистени изображения при по-лоша светлина.

Vivacom 5G Pro 2 е с 8 GB RAM и 256 GB вътрешно хранилище, което дава хубав баланс за мултитаскинг, игри, приложения и съхраняване на множество снимки и видеа.

А батерията на смартфона, 5000 mAh гарантира, че при нормална употреба няма да се налагат чести зареждания.

За максимална гъвкавост при ползване на повече от един номер идват физическа Nano SIM и eSIM, а операционната система Android 15 подобрява още повече преживяването с по-нови функции и добра сигурност.

Всичко това нямаше да е толкова атрактивно за родителите, ако не беше изключително бюджетната цена. Vivacom 5G Pro 2 се предлага на цена от 1,52 € | 2.98 лв. на месец на лизинг за 24 месеца при сключване на 24-месечен договор за план Unlimited MAX до края на октомври.

Смартфонът определено си заслужава, особено ако е време да купите устройство за ученика вкъщи и не искате да рискувате с твърде скъпи модели, заключават редакторите на Az-jenata.bg. Подробности за различните планове може да прочетете тук.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
11:49 / 25.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
Книга вместо цвете: Нова инициатива на Община Благоевград, посветена на Деня на народните будители
09:09 / 25.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от детска театрална школа
13:52 / 25.10.2025
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
"Отсъствие без бележка": Над 100 депутати пропуснали заседания през септември
10:00 / 25.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Изкуствен интелект
Отношенията София-Скопие
Специализирани полицейски операции в страната
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: