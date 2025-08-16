Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Високотехнологичният мозъчносъдов център в Пловдив– шанс за нов живот след инсулт
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:11Коментари (0)81
©
Високотехнологичният мозъчносъдов център към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, единствен за Южна България, е оборудван с най-съвременна апаратура и работи с мултидисциплинарен екип – невролози, интервенционални рентгенолози, неврохирурзи и анестезиолози. Процедурата е напълно безплатна и се покрива от НЗОК.

Времето е живот – при исхемичен мозъчен инсулт първите 4,5 часа са решаващи. В този "златен прозорец“ се извършва тромболиза или механична тромбектомия – процедури, които могат да възстановят кръвотока в мозъка и да предотвратят тежки последици или фатален край.

Често, при навременна намеса, възстановяването може да бъде почти 100% – пациенти, постъпили в безпомощно състояние, напускат болницата без сериозен неврологичен дефицит. Успехът зависи от бързината на реакция, локализацията на тромба и общото състояние на пациента.

Процедурите в Центъра не се ограничават само до инсулти – извършват се и интервенции при мозъчни аневризми, емболизации на тумори и миоми, както и сложна съдова диагностика.

"Призванието ни е да помагаме на хората както в битката за живот, така и в лечението за продължаване на нормален начин на живот след болестта“, споделя проф. Пенка Атанасова, началник на Клиника по нервни болести към УМБАЛ "Свети Георги“.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
20:56 / 14.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключване на трудов договор
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключване на трудов договор
19:28 / 14.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
11:58 / 15.08.2025
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
11:06 / 14.08.2025
Пожарът в Пирин е локализиран
Пожарът в Пирин е локализиран
13:13 / 14.08.2025
Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бензиностанциите у нас?
Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бензиностанциите у нас?
14:29 / 14.08.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Кабинетът "Желязков"
България и Войната в Украйна
Огромен пожар край Илинденци
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: