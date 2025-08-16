ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Високотехнологичният мозъчносъдов център в Пловдив– шанс за нов живот след инсулт
Времето е живот – при исхемичен мозъчен инсулт първите 4,5 часа са решаващи. В този "златен прозорец“ се извършва тромболиза или механична тромбектомия – процедури, които могат да възстановят кръвотока в мозъка и да предотвратят тежки последици или фатален край.
Често, при навременна намеса, възстановяването може да бъде почти 100% – пациенти, постъпили в безпомощно състояние, напускат болницата без сериозен неврологичен дефицит. Успехът зависи от бързината на реакция, локализацията на тромба и общото състояние на пациента.
Процедурите в Центъра не се ограничават само до инсулти – извършват се и интервенции при мозъчни аневризми, емболизации на тумори и миоми, както и сложна съдова диагностика.
"Призванието ни е да помагаме на хората както в битката за живот, така и в лечението за продължаване на нормален начин на живот след болестта“, споделя проф. Пенка Атанасова, началник на Клиника по нервни болести към УМБАЛ "Свети Георги“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
11:58 / 15.08.2025
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
11:06 / 14.08.2025
Пожарът в Пирин е локализиран
13:13 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: