Вирусологът проф. Радка Аргирова за Нипа: Навлиза през дихателния тракт и след това може да премине в кръвта
Случаите са регистрирани в края на декември в индийския щат Западен Бенгал. По информация на местните власти заразените са здравни работници, които се лекуват в болнично заведение.
Индийското министерство на здравеопазването съобщи, че са установени и проследени 196 контактни лица, като до момента всички тестове са отрицателни и няма данни за по-нататъшно разпространение.
Вирусът Нипа е зоонозна инфекция, която се предава основно от плодоядни прилепи и животни като свине, а при близък контакт – и от човек на човек.
"Следим всеки ден съобщенията по въпроса", заяви пред NOVA NEWS вирусологът проф. Радка Аргирова.
Тя обясни, че вирусът не е нов – изолиран е в Австралия през 1994 г. В последствие има няколко по-малки и по-големи епидемии в Югоизточна Азия.
"Установено е много точно, че предаването е по въздушно-капков път. Има и случаи чрез допир", обясни проф. Аргирова. Предаването обаче не е много лесно.
Ефективно средство за предпазване е маската. Освен това тя препоръчва редовно миене на ръцете.
"Вирусът навлиза през дихателния тракт и след това може да премине в кръвта, а също така и в мозъка и да причини менингити, енцефалити. Причината за описаната висока смъртност, е именно навлизането в мозъка. Дори и асимптомни носители могат да имат последствия", обясни проф. Аргирова.
"Много неприятно е това, че е възможно да възникнат тежки усложнения дори 12-14- 15 месеца, след като е прекарано заболяването и дори е отбелязано пълно оздравяване - бързо забравяне, когнитивни смущения, могат да се появят и гърчове, мозъчни нарушения, които засягат двигателния апарат", допълни тя.
Ваксина засега няма, но от СЗО са възложили бързо да се създаде такава.
