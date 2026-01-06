ЗАРЕЖДАНЕ...
Вирусолог от БАН: Регистрирани са 4 случая на заболяване, съществуващо от над 4000 години
"Проказата е изключително древно заболяване, съществуващо от над 4000 години, и протича хронично и много бавно“, обясни вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова пред NOVA NEWS.
Симптомите могат да се развият средно пет години след заразяването, а понякога и до 20 години по-късно, като започват с кожни петна и загуба на чувствителност, а в тежки случаи водят до увреждане на нерви и парализи. Въпреки тежката стигма около болестта, тя се предава трудно, а около 95% от хората имат естествена невъзприемчивост.
По думите на проф. Александрова, въпреки напредъка на науката, проказата остава едно от мистериозните заболявания – няма бърз и широко достъпен диагностичен метод, а лечението изисква продължителна антибиотична терапия.
"Важно е да не подценяваме тези инфекции, но и да не изпадаме в паника – ранната диагноза и отговорното поведение са ключови“, подчерта тя, като допълни, че глобалната мобилност прави подобни случаи неизбежни и изисква постоянна готовност от здравните системи.
