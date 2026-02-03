ЗАРЕЖДАНЕ...
Вирусолог: Няма опасност от масово разпространение на вируса Нипа
© NOVA NEWS
Вирусът засяга прилепи, но може да инфектира и хора, коне, свине, кучета, котки, морски свинчета. Има няколко начина за разпространението му - чрез контакт с плодове или палмов сок, замърсени от прилепи, които са естественият му резервоар. Друг начин за разпространението на вируса Нипа е при предаване от човек на човек при близък и продължителен контакт.
По думите на проф. Александрова вирусът не се разпространява толкова лесно. "Първият етап е, когато вирусът стои само в животинския свят. Вторият е, когато животните инфектират човека. Третият етап е, когато вирусът ограничено се разпространява между хората. При четвъртия етап има устойчиво предаване между хората. Ние се намираме в третия етап - ограничено предаване между хората, но не и устойчиво разпространение“, обясни проф. Александрова.
По думите ѝ вирусът Нипа не е нов. Първото заразяване на човек от този вирус е регистрирано още през 1997 година, каза още тя.
Още по темата
Още от категорията
/
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
01.02
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
01.02
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпаление на мозъка вследствие на грипа
31.01
АПИ предупреждава за дъжд и сняг: Шофьорите да тръгват с автомобили, готови за опасни зимни условия
30.01
Почина Деян Мендев
30.01
България отново удари дъното: Евростат публикува минималните заплати към 1 януари в държавите от ЕС
30.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Проф. Веселин Вучков: Вместо да усъвършенстваме правилата на вота...
22:38 / 02.02.2026
Експерт: Избягвайте да получавате 500 евро, взимайте по-малки бан...
20:27 / 02.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, дъ...
20:27 / 02.02.2026
Името на Кирил Сакскобургготски се появи в досиетата на Епстийн
20:27 / 02.02.2026
Икономисти с мрачна прогноза: Цените у нас ще продължат да растат...
20:27 / 02.02.2026
Милен Керемедчиев: Контактите на "Епстийн" в България едва ли са ...
19:39 / 02.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.