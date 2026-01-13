ЗАРЕЖДАНЕ...
Виолина Маринова: Не мога да си обясня бързането на хората да сменят парите
"Има наредба на БНБ, №18, която регламентира замяната на повредените истински евробанкноти, а именно в БНБ и във всички клонове на банките безотказно тези банкноти се заменят,“ посочи тя и обясни, че ако няма съмнение за фалшифициране на банкнотите, няма никакъв проблем те да бъдат заменени от банките. Добре е гражданите да бъдат внимателни в търговската мрежа дали получените банкноти от ресто не са повредени, дали са цялостни, дали са надраскани и т.н., посъветва още експертът.
Според Маринова няма нужда хората да бързат да обменят парите си от лева в евро – има 6-месечен срок, в който при превалутирането не са дължими никакви такси в банките. "До 5000 евро се сменят парите без декларация за произход на сумата, регламентирано и в Закона срещу изпирането на пари и преди приемането на евро. Така че не е някаква драма и аз не мога да си обясня бързането на хората да сменят парите. Няма нещо, което да ги притеснява, трябва да има спокойствие.“
В този преходен период при въвеждането на еврото хората трябва да следят за различни грешки при покупката на различни стоки и услуги, като тези грешки според госта могат да се обяснят с грешка или на търговеца, или на купувача, а не на неработещ софтуер. "Ние, като потребители, трябва задължително да проверим коя е онази сума, която се изиска от нас да платим. Банковата система за момента работи изключително добре, както и БНБ. При всеки сигнал, при всяка информация, която е получена за нещо, което не се спазва, веднага се реагира, веднага се извършват проверки. Така че няма основания за притеснения. Ако евентуално има допусната грешка, нищо не пречи да се отиде при ръководителя на съответния клон или в търговската мрежа, да се направи проверка, да се изясни. Човек трябва да реагира и да извършва проверка. Това е основното – контрол,“ заключи банковият експерт.
