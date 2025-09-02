Новини
Виолета Иванова от КНСБ за линията на бедност: Настояваме в методиката да се включи дефиниция на минимални потребности
Автор: Цоня Събчева 20:31Коментари (0)0
КНСБ днес не подкрепи предложението на Министерския съвет по проект на постановление за определяне размера на линията на бедност. Според тях в проекта е записано, че този размер е 764 лева или увеличението е 19,7%. Т.е. със 126 лева нараства линията на бедност, която се изчислява единствено от Евростат и Националния статистически институт. Това е една добра стъпка. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус" Виолета Иванова, която е заместник-директор на института за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ.

"Наистина имаме едно сравнително добро увеличение на линията на бедност. Но КНСБ не подкрепи проекта поради факта, че вече трета година настояваме да бъде променена методиката, да бъде прецизирана и актуализирана с оглед да се включи коректива или индексирането на този единствен показател, взет от Евростат монетарен показател от 764 лева, да се индексира с инфлацията на малката потребителска кошница 2024-та спрямо 2023-та", допълни и уточни тя.

Иванова обясни и защо от синдиката настояват да се използва изследването на Евростат и защо го смятат за по-надеждно (подробно обяснение в аудиофайла). "По този начин ще се балансират разходите, които са се увеличили за хранителни продукти. През този период имаме едно значително нарастване на цените, особено на хранителните стоки. И то на тези хранителни стоки, като хляб, като млечни произведения, които присъстват ежедневно на трапезата на бедните и уязвими хора. Това са основните причини, поради които ние не подкрепихме така предложения проект на Министерския съвет".

Синдикалистът изтъкна и втора причина защо КНСБ не е подкрепил предлоцението. "Ние настояваме в методиката да се включи дефиниция на минимални потребности. В този случай, след като имаме дефиниране на минималните потребности, ще се разработи целево потребителска кошница, която да гарантира социалния минимум на лице от домакинство. Тази потребителска кошница или тази стойност, която се получи от потребителската кошница, ще бъде основа да се тества адекватността на получения размер монетарен за линия на бедност. Това са нашите предложения, които ние искаме, т.е. да се смени методиката, да се прецизира".

