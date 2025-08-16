ЗАРЕЖДАНЕ...
|Виновникът за тежкия инцидент в "Слънчев бряг": Подадох леко газ, а колата започна сама да ускорява
"Много съжалявам, не съм искал да нараня някого. Не съм си представял, че на тези години ще бъда тук. Интересувам се за здравето на хората. Това, което видях, беше пълен шок за мен. Исках да изляза с приятел, да се позабавляваме. Ще съдействам на съда", увери тийнейджърът, управлявал АТВ-то.
Никола каза и как се стигнало до удара: "При излизане на автомобила от стоянката подадох леко газ, а колата започна сама да ускорява. Тръгнах срещу друг автомобил и за да избегна удар, завих надясно, а колата продължи да ускорява". Той отрече да е употребявал алкохол или наркотици.
Два дни след тежкия инцидент състоянието на двама от пострадалите – 35-годишната Христина и 4-годишното ѝ дете, които дошли само за 5 дни на море, е все още критично. "Вчера лекарят ни каза: "Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам". Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Нейният е счупен откъм устата и оттам има теч на мозъчна течност. И двамата имат кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме много дълго време", каза Юлиан Здравков, роднина на пострадалите.
Десетки близки на пометените пешеходци дойдоха, за да проследят дали съдът в Несебър ще задържи под стража 18-годишния младеж. Дойдоха и съученици и приятели на обвинения в нанасяне на средна телесна повреда при ПТП Никола Бургазлиев.
Защитата на пострадалото семейство ще иска преквалифициране на обвинението, предава NOVA. "Основният пропуск на прокуратурата е, че не е квалифицирала деянието като евентуален умисъл, а си е класическият пример на ПТП. Поради това и размерът на наказанието трябва да бъде в пъти по-голямо", смята адвокат Георги Радков.
Юристът има и съмнения за укриване на факти и доказателства по случая. "Пробата за алкохол и наркотици не е взета непосредствено след ПТП-то, а скришно в полицията, което буди много съмнения", заяви Радков.
Затова са сезирани отдел "Вътрешна сигурност" на МВР и главният прокурор.
"Вчера звънях на Министерството на вътрешните работи. Моля министърът да намери начин да се свърже с мен. Искам да пратят проверка от София. Не искам от Бургас, не искам от Ямбол. Тези хора дълго време са служили тук. Те имат връзки, знаем в България как стават нещата. Събудете се, хора, събудете се! Утре вие може да сте на мое място", призова Юлиян Здравков.
Майката на пострадалата Христина - Златка Соколова, иска виновникът да си плати, защото "не е нормално в центъра да караш с такава скорост и да се врязваш в хората".
