|Винопроизводител: Просто паникьосват хората!
У нас върви слуха, че с еврото всичко щяло да поскъпне.
"Просто паникьосват хората. Тези, които по-малко четат и по-малко се интересуват, се хващат на уловките. Няма такова нещо", посочва винопроизводителят Тони Йорданов.
Той е икономист по образование. Създал е своя винарска изба и професионално прави анализ за цената на виното. За да поскъпне драстично, трябва да се променят цената на гроздето, бутилките и етикетите. При етикетите, които основно се произвеждат в България, поскъпване към момента няма. Как стоят нещата с бутилките, основната част от които са внос?
"Пренебрежимо малка е разликата. Става дума за стотинки в цените на бутилките, че да окаже някакво влияние върху цената на виното", казва Тони пред NOVA.
Така насочваме вниманието си към основната суровина.
"Тъй като ние правим вино само от гроздов сок, основния разход наистина е гроздето. И това, че купуваме по-скъпо грозде, наистина увеличава себестойността на продукта. Но е трудно да се очаква, че цениите на виното ще тръгнат много нагоре", посочва Тони.
Причина за това е самата технология за производство.
"Процесът по изработването на качественото вино е доста продължителен", разказва Тони.
