Вили Лилков: Следващият президент не трябва да прилича на Румен Радев
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:47 / 14.08.2025Коментари (0)61
© Bulgaria ON AIR
Държавата има много имоти. 7% от територията на София е заета от държавни имоти. Една част от тях не ги управлява добре. Тепърва ще започне сериозен разговор за това как всеки имот по имот да бъде реализиран. От една част държавата вероятно ще се освободи, но за по-голямата част от тях би трябвало да започне разговор с общините. Това коментира общинският съветник от "Синя София" проф. Вили Лилков.

По думите му 28% от парковете в София са реституирани и специално Южният парк.

"Някои от тях започнаха да ги ограждат. Непрекъснато сме в конфликти с граждани. Искаме държавата да предостави на общината големи терени, които общината да регулира. Да освободим общинските обществени площи от това напрежение", призова той.

"Държавата излезе с отговор на президента и каза "ние ще анализираме имот по имот и ще влезем в разговор с общините". Настоявам първо да се проведе разговор с общините. Държавата трябва да се консултира с общината какво да прави с всеки имот", подчерта Лилков пред Bulgaria ON AIR.

Проблемите в Столичната община

Общинският съветник от "Синя София" заяви, че няма политическо мнозинство в Столичната община, което да е достатъчно силно да налага решения на кмета Васил Терзиев и да носи отговорност.

"Все повече се раздробяват и имигрират към т.нар. "независими". Нарушеният диалог води до там, че и Общинският съвет не е уверен в работата си, и кметът не е уверен в неговата администрация. Проблемът е доста сериозен", алармира Лилков.

Той е на мнение, че трябва общинските съветници да поемат отговорност за вкарването на ключови идеи и да получат подкрепа. 

"Мнозинството сработва само когато трябва да се решат икономически интереси, но не поема отговорност. Влязохме в неприятна ситуация, която стресира общината. За парите на София няма проблем. Голямо е изкушението на много политици да се правят на опозиция", посочи Лилков.

Според него Столичната община е икономически стабилна.

"Проблеми винаги ще има, появяват се, решават се. Важно е да има мнозинство, което да налага политическа воля. На ход са политическите партии. Те трябва да намерят сечение и на своите интереси, и на интересите на обществото. Не може да бъдеш само в глуха опозиция, трябва да поемаш и отговорност", добави той.

По думите му въпросът с еврото постепенно ще бъде изясняван и решаван, а доверието се повишава.

"Президентът действа политически в негов собствен интерес. Заема територии. Това не е коректно от негова страна. Подкрепя правителствата, които само той е назначил. Аз съм оптимист и нещата ще вървят в правилна посока", коментира Лилков.

Според него следващият президент не трябва да прилича на Румен Радев.

