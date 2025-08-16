ЗАРЕЖДАНЕ...
|Виктор, причинил смъртоносната катастрофа в София, е със счупени прешлени и две ребра
Кадри показаха как минути след полунощ – на 15 август, 21-годишният шофьор Виктор Илиев се движи с висока скорост по булевард "Константин Величков“.
Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.
Обвинението е предявено в болницата, където се намира младият мъж, в присъствието на адвокат.
Въпреки силния удар и високата скорост Виктор Илиев се отървава със счупени прешлени и две ребра, научи bTV от свои източници.
Предстои в понеделник държавното обвинение да внесе в съда искане за задържането му под стража.
На 1 август мъжът е публикувал във фейсбук профила си шофьорската си книжка, която е получил същия ден – според датата ѝ на издаване. Той я е снимал в столичното метро с коментар "Това го нямаше никъде в листовките!!!".
