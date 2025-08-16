Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Виктор, причинил смъртоносната катастрофа в София, е със счупени прешлени и две ребра
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:01Коментари (0)0
©
виж галерията
Шофьор с книжка от 14 дни, но вече с 6 фиша за нарушения, заби колата си в автобус на столичния градски транспорт, като един човек – лекар от Сирия загина, а други шестима са в болница с опасност за живота.

Кадри показаха как минути след полунощ – на 15 август, 21-годишният шофьор Виктор Илиев се движи с висока скорост по булевард "Константин Величков“. 

Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

Обвинението е предявено в болницата, където се намира младият мъж, в присъствието на адвокат.

Въпреки силния удар и високата скорост Виктор Илиев се отървава със счупени прешлени и две ребра, научи bTV от свои източници.

Предстои в понеделник държавното обвинение да внесе в съда искане за задържането му под стража.

На 1 август мъжът е публикувал във фейсбук профила си шофьорската си книжка, която е получил същия ден – според датата ѝ на издаване. Той я е снимал в столичното метро с коментар "Това го нямаше никъде в листовките!!!".


Още по темата: общо новини по темата: 27
16.08.2025 »
16.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
20:56 / 14.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключване на трудов договор
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключване на трудов договор
19:28 / 14.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
11:58 / 15.08.2025
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
11:06 / 14.08.2025
Пожарът в Пирин е локализиран
Пожарът в Пирин е локализиран
13:13 / 14.08.2025
Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бензиностанциите у нас?
Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бензиностанциите у нас?
14:29 / 14.08.2025
Актуални теми
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Бюджет 2025
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: