Интервю за предаванетопос Виктор Янков, за свършеното от Фондация "Пловдив 2019" през годината.През 2025 г. мога да разделя постиженията ни в две основни посоки. Продължихме тенденцията да развиваме програма "Наследство" на "Европейска столица на културата", което означава, че още в началото на годината ние инвестирахме близо 2 милиона лева – малко над 1,9 милиона, за 25 големи събития, които се случиха в рамките на календарната година. Сред тях бяха както развиването на традиционни формати, като "Opera Open" - нови представления, нови постановки и увеличен като брой дни "Hills of Rock". Фестивалът маше своеобразен рекорд на посещаемост. Важно беше да продължим работата си и с местни партньори, като улица "Станционна". Традицията да се затваря на 5 септември улица "Иван Вазов" за 10 дни за култура води след себе си по-дългосрочни промени в града. Виждаме, че улицата ще бъде пешеходна съвсем скоро – това е реална промяна в градската среда. Мога да кажа, че това да подкрепяме Куклен театър – Пловдив с тяхната "Лаборатория за роботика" вече няколко поредни години дава своите резултати. Това е една от най-иновативните културни институции в страната на национално ниво.Няма да мога да изброя всичките 25 събития, които подкрепихме. Но тук са "One Dance Week"“, фестивалът "Франкофоли". Големи наши партньори от "Maina Town" успяха да отворят свой музей, да разработят нов формат – "Maina Town Weekend". В нашата програма влезна и "Капана Фест" тази година. Така че смятам, че Фондацията изпълни този първи и най-важен свой ангажимент – да подкрепя нови, големи, масови културни проекти в Пловдив, които ни позиционират и на национално, а вече, смятам, и на международно ниво като събитиен фестивален град.Втората линия, която е голямо предизвикателство за нас, беше разработването на концепцията за развитие на подлез "Археологически" – неутъпкана пътека, нещо ново на национално ниво. Местната власт в Пловдив повярва в нашата концепция, в нашата идея, застана плътно зад нас, за да можем – вече близо един месец – ние да стартираме процесите по превръщането на този подлез от търговски в изцяло обект, свързан с култура - културен хъб. Аз очаквам, че още през 2026 г. ще успеем да видим няколко интересни, нови, иновативни събития там.Ако мога да обобщя годината в тези два репера, смятам, че Фондацията надгради доста от традиционната си дейност. Тук въобще не споменавам образователните инициативи, за които с вас говорихме през този месец за програмата "КултАрт", но те са логически свързани и следват една и съща линия на развитие, а именно – нови пространства, развитие на по-големи, иновативни, фестивални, събитийни формати с развиване на нови публики и на нови професионалисти.Тези три репера с постоянство, устойчивост и предсказуемост правят така, че Пловдив да прави разликата в България. Аз вчера бях на едно голямо обучение във Външно министерство на общински администрации, градовете, които са кандидати за "Европейска столица на културата" от България, които са заявили вече своето желание да кандидатстват. Колегите от дирекция "Културна" на Външно министерство ни поканиха да направим обучение, презентация. Аз мога да кажа, че Пловдив определено е пример на национално ниво за това как културата променя имиджа. Начинът, по който се развива културата в Пловдив, е на съвсем различно темпо, съвсем различно ниво.Преди повече от 10 години много трудно се произнасяше името на града в чужбина. Ние често говорим, че започнахме да поставяме града най-малкото на европейската културна карта с това, че първо показахме ново международно съдържание тук, което привлече международни медии, което привлече международни гости, международни артисти. И второ, успяхме да разкажем за Пловдив през нашата работа извън граница. От това да брандираме автобуси в Рим и Милано с логото и образи от Пловдив през 2019 г., до това ние да присъстваме на всички важни конференции в Европа, свързани с култура.Аз смятам, че най-естественият начин да превърнеш един град в разпознаваемо и притегателно място за международна публика, за култура, то това е през силното културно съдържание, което представяш. Само едно от събитията през 2026 г., което е обявено в момента – новият формат "PHILLGOOD Festival", представя артисти, които не можехме да си мечтаем да видим в България. Това са артисти, които ще привлекат публика от Гърция, Сърбия, Румъния, и в това съм убеден, просто защото са актуални, нови, модерни и са на гребена на вълната. Това са еволюционните стъпки, които градът извървя от 2014 г. до днес, ако направим по-дълга реминисценция, не просто от последната година. И тук титлата "Европейска столица на културата" е нещо като сертификата TÜV – дава знак за качество. Но ако не продължиш да поддържаш този продукт, този качествен резултат, който Комисията ти е делегирала, много рязко се пада от високо. Аз смятам, че Пловдив успя да докаже, че е един от добрите примери на европейско ниво, дори и само с факта, че запази структурата, която управлява "Европейска столица на културата", вече 6 години след годината на титлата.2026 г. – отново мога в две направления да кажа какво предвиждаме. От една страна, ние успяхме година по-рано да обявим отворената ни покана за фестивали и големи събития за 2026 г., но също така да стартираме и една малко по-нишова – ние я наричаме "Малки проекти", но тя е програма, насочена да привлича, да интегрира граждански, по-малки инициативи, по-местни, такива, които задвижват локални процеси, и такива, които дават много добавена стойност на местно ниво. До 16 януари могат да кандидатстват по тези програми. Ние ще бъдем изключително експедитивни в оценката и администрацията на този процес. Фондацията винаги е била на линия за въпроси и консултации в процеса на кандидатстване.Втората линия е, че Фондацията е бенефициент на Националния план на възстановяване и устойчивост по линията на проекти на големи общини. Тук ще ви кажа само датите, защото все още не сме обявили официално. Дългия уикенд на 16, 17 и 18 януари - ще стартираме един нов проект, който дава реминисценция и спомен за 12 януари 2019 г. За него ще говорим допълнително и в повече детайли. Събитието се казва "City of Plovdiv Festival", фестивал "Plovdiv City". Интересното тепърва предстои. Развиването на подлез "Археологически" е ключов елемент в този нов проект.Ще гравитира. Все още не сме обявили всичко, но съвсем скоро, преди празниците, с най-голямо удоволствие ще ви разкажем детайли.Титлата "Европейска столица на култура" продължава да носи тези вълни на развитие след годината на титлата. Пловдив просто показва как може да ги управлява, насочва, да ги стимулира, въпреки всичко, което се случи от 2019 г. до днес – от COVID кризата до геополитически, световни процеси, които разтърсиха и промениха доста начина, по който културата трябва да реагира на тези предизвикателства.О, разбира се, разбира се.Още е рано.В тази посока смятам, че ще развият нещата, да.