на мястото на депутата от ПГ на "Възраждане“ Славчо Крумов, който почина внезапно.
Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Славчо Крумов.
Припомняме ви, че Папазов вече се закле веднъж като депутат от 51-ото Народно събрание, но го напусна след безпрецедентното решение на Конституционния съд, с който обяви частично касиране на изборите и обяви 10 депутати за незаконни и така в парламента влезе групата на "Величие". Един от "заменените" от тяхната група депутати беше именно Виктор Папазов.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.