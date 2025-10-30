Новини
Вигенин към фармацевтите: Целта на ЕС е да бъде преодолян недостигът на лекарства
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:27Коментари (0)88
©
"Фармацевтичната грижа вече не е просто въпрос на отпускане на медикаменти. Тя е съществен елемент от общественото здраве – от доверието между пациента и специалиста, от достъпа до услуги и от качеството на живота във всяка общност.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин при откриването на конференцията "Отвъд здравеопазването – в ерата на модерната фармацевтична грижа и дистрибуция“, организирана от Българската асоциация на търговците на едро и дребно с лекарства (БАТЕДЛ).

Във форума участваха представители на асоциации и компании от сектора. Той отбеляза, че Европа отдавна гледа на здравеопазването като на ангажимент към човешкото достойнство и качествен живот за всеки. "Нашата цел, като европейски законодатели, е да гарантираме, че всеки гражданин – независимо дали живее в центъра на Брюксел или в малко българско село – ще има достъп до качествени лекарства, компетентен съвет и навременна помощ“, акцентира Вигенин.

Евродепутатът със съжаление посочи, че реалността в България остава тревожна – над 30 общини все още нямат аптека, а в десетки други има само една. "Това не е просто статистика – това са хора, възрастни и болни, които пътуват десетки километри за най-необходимите лекарства. Именно затова трябва да мислим отвъд границите на статичното здравеопазване – чрез решения като мобилните аптеки, които вече доказаха ефективността си в редица европейски държави“, допълни той.

Кристиан Вигенин изтъкна факта, че Европейският съюз прави решителна крачка към модернизация на сектора с новия фармацевтичен пакет, което всъщност е най-голямата реформа в областта от 20 години насам: "Той цели да гарантира, че лекарствата в ЕС ще бъдат по-достъпни, по-евтини и по-устойчиви, като едновременно се насърчат иновациите и се намали административната тежест. Законодателството трябва да позволи по-гъвкави механизми за разрешаване и разпространение на лекарства, по-добра прозрачност в доставките и по-силен контрол върху недостига.“ Евродепутатът отбеляза също, че Актът за критичните лекарства, предложен тази година от Европейската комисия, ще създаде стратегическа рамка за предотвратяване на недостиг на жизненоважни медикаменти, чрез изграждане на резерви, диверсифицирани доставки и координирано европейско производство. "Това е пряка инвестиция в сигурността на европейските пациенти и в устойчивостта на нашите здравни системи. Нашата задача – като законодатели и общество – е да преведем тези европейски политики в реални решения у нас. Да изградим нормативна среда, която насърчава иновациите, гарантира безопасността и поставя пациента в центъра на системата“, коментира той.

В заключение Вигенин се обърна към аудиторията с думите: "Вие, фармацевтите, сте не просто дистрибутори на лекарства. Вие сте съветници, пазители на общественото здраве и партньори в грижата за човека. Модерната фармацевтична грижа трябва да бъде призната, оценена и подкрепена – защото именно тя е мостът между науката, политиката и хората. Тя трябва да стане мост, по който всеки човек ще има равен достъп до лекарства, грижа и доверие.“

