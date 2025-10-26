ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вигенин: По темата правосъдие е необходим диалог между управляващи и опозиция
Според Вигенин, настояването на част политическата група "Обнови Европа“ за партийна мисия в страната има ясно изразен политически подтекст. "Очевидно е, че резултатите от подобна мисия ще отразяват предварително зададени политически позиции, а не обективна оценка“, коментира той.
Вместо кампании, Вигенин настоява да се използват възможностите на Комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), както и на специализираната мониторингова група към нея. Той подкрепя изпращането на официална мисия в България, но след добра подготовка и след като страната покаже конкретни стъпки в реформата на правосъдието и вътрешния ред. "Не трябва да се използва темата за върховенството на закона като оръжие в политически борби – това подкопава доверието в европейските институции и създава обратни реакции в страната, като например призивът да се спрат парите от еврофондовете за България“, предупреди евродепутатът.
Кристиан Вигенин изтъкна, че разследванията, дори срещу кметове, които са от определени политически сили, се провеждат по установена законова процедура. "Вместо да се използват конкретни случаи за политически атаки, трябва да се насърчава функционирането на съдебната система“, смята той. Евродепутатът направи паралел със случая във Франция, където бившият президент Саркози влезе в затвора с думите "аз съм невинен“, но никой не издигна лозунги, че демокрацията е в опасност.
Кристиан Вигенин обърна внимание, че част от настоящите кризи в съдебната система и институциите са резултат от политически хаос и честа смяна на правителства в последните години. "Продължаваме промяната“ и "Демократична България“, участвайки в някои от тези управления, имат също отговорност за създадените блокажи, включително и по отношение на антикорупционната комисия“, коментира той.
"Реформата в КПКОНПИ изглеждаше като опит за създаване на втора прокуратура под контрола на политическа формация“, изтъкна Вигенин. Той предупреди, че подобни структури, създадени без стратегия, лесно могат да се обърнат срещу своите създатели.
Кристиан Вигенин призова политическите сили в България: "Нека поне по темата за правосъдието управляващи и опозиция разговарят рационално и отговорно. Имаме нужда от диалог, от професионализъм, а не от политически театър, който само вреди на България и създава усещане за нестабилност.“
