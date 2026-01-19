Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Когато за милиони българи беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар, който дава посока.

Това написа Кристиан Вигенин във Facebook по под обрщението на Румен Радев, че ще депозира оставката си утре.

"Това казах на днешния ден преди 4 години при клетвата на Радев и Илияна Йотова, не отстъпвам от тези думи и днес, написа още депутатът от БСП.

Вярвам, че заедно можем да направим това, за което тогава силите ни не стигнаха, с тези думи заключи Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/