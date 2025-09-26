Новини
Видео улови българска яхта "хвърлена" на частния остров Патроклос
Автор: Николина Александрова 22:39
©
В социалните мрежи се появи видео на яхта с български флаг, което пробуди възмущението на гърците. Яхтата е оставена на скалите до частния остров Патроклос. "20,000,000 и я хвърли върху скалите на Патроклос", се чува във видеото.

Преди да се появи видеото, Гръцката брегова охрана съобщи, че в ранните часове на 24 септември, пристанищните власти на Палея Фокея и Лаврио са били уведомени за засядането на яхта под български флаг с четирима пътници на борда (3 граждани на България и 1 гражданин на Украйна), в морската зона северно от остров Патроклос.

В съобщението на гръцките власти се допълва, че от "Първи пристанищен отдел Палеа Фокеа на Централната пристанищна администрация Лаврио, който провежда предварителното разследване, забраняват отплаването на плавателния съд до представянето на удостоверение за годност от компетентния корабен инспектор"







