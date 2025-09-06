ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вицепрезидентът Йотова: Съединението е взривът на нашето българско съзнание
"Тази земя е свещена. Първенец пръв започва да пише историята на Съединението, тук се събират неговите водачи“, посочи в приветствието си вицепрезидентът.
"Преди 140 години името на България отново е на световната карта. Име, което ние, българите, не сме променяли от създаването на българската държава през 681 г.“, заяви Йотова.
Вицепрезидентът подчерта, че през 1885 г. българите не пишеха своята лична биография, а великата биография на българския народ. По думите й се изискват нечувана дързост да пренебрегнеш международни договори, безпределна смелост, непобедима воля да заставиш родни и чужди политици да се борят с малодушието и страховете, правителства и империи да забравят за кроежите си.
"Всичко това обединено от огромна любов към Родината и неутолима жажда за единен народ“, изтъкна Илияна Йотова.
"Ако не бяха обикновените хора, дали държавници и политици щяха да имат самочувствието да заявят високо, че не може да се разделя българският народ. Съединението е "взривът на нашето българско съзнание“, по думите на проф. Андрей Пантев“, заяви вицепрезидентът.
"140 години по-късно "Съединението прави силата“ не е само надпис на фасадата на Народното събрание! То е не само послание към бъдното поколение, не само емблема на изстраданата ни съдба, то е клетва! Клетва, която даваме помежду си – да бъдем заедно, да се подкрепяме, да строим мостове, а не стени“, изтъкна Йотова.
"Преди 140 години по тези земи са вървели истински държавници, градили държавност, правили закони, за да я има България велика и силна. А днес сякаш цялата ни енергия отива в това да рушим, подвластни и подгонени от лични и политически сметки. Не може да има такава голяма разлика между нас, днешните българи, и "строителите на съвременна България“, както ги обезсмърти Захари Стоянов“, подчерта вицепрезидентът.
Тя заяви, че най-голямото богатство на България са нейните хора.
"Българите имаме огромен потенциал, много таланти, хора, които искат да развиват отечеството. Амбицията ни трябва да бъде за просперираща България – желаното място за всеки българин“, посочи вицепрезидентът.
По-рано Илияна Йотова проведе среща с кметове от област Пловдив, на която бяха обсъдени проблеми пред местната власт.
