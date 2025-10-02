Вицепрезидентът Йотова: Читалищата са мост между минало и бъдеще

© Читалището ни учи, че духовността не е абстракция, а нашият ежедневен избор. Духовността е формирала българската държава и българската нация. Духовността е най-голямото ни богатство, което ни представя пред света, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на конференцията "Читалище и време. Историко-философски аспекти на началото“.



Събитието се организира от Съюза на народните читалища в партньорство с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий“. Конференцията е първото от поредица събития, посветени на предстоящата през 2026 г. 170-годишнина от основаването на общонародното читалищно дело.



В изказването си вицепрезидентът посочи, че идеята за читалището е съществувала в съзнанието на българина много преди да бъде осъществена. "Преди 170 години България все още няма териториални граници, но има ясни очертания на духовността, културата, езика. Читалището е опит на българина да има криле и той го постига. Огънят на читалището никога няма да угасне въпреки опитите на злонамерени хора“, каза Йотова.



Вицепрезидентът изтъкна, че читалищата са мостът между миналото и бъдещето, мисията им е да свържат времето на предците с времето на утрешните хора, съобщи прессекретариата на държавния глава. "Читалищата са място, където традициите срещат новите културни форми", допълни тя.



"В епохата на бързите чатове и кратките, често пъти безсъдържателни изречения противопоставяме тази духовна светиня. В тяхната тиха мъдрост има много повече за човека отколкото в технологиите“, подчерта вицепрезидентът.



Тя отбеляза още, че читалището търси модерния си облик и успява да привлече младите хора, да отговори на техните интереси, да ги възпитава в общочовешките ценности.