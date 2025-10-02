ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вицепрезидентът Йотова: Читалищата са мост между минало и бъдеще
Събитието се организира от Съюза на народните читалища в партньорство с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий“. Конференцията е първото от поредица събития, посветени на предстоящата през 2026 г. 170-годишнина от основаването на общонародното читалищно дело.
В изказването си вицепрезидентът посочи, че идеята за читалището е съществувала в съзнанието на българина много преди да бъде осъществена. "Преди 170 години България все още няма териториални граници, но има ясни очертания на духовността, културата, езика. Читалището е опит на българина да има криле и той го постига. Огънят на читалището никога няма да угасне въпреки опитите на злонамерени хора“, каза Йотова.
Вицепрезидентът изтъкна, че читалищата са мостът между миналото и бъдещето, мисията им е да свържат времето на предците с времето на утрешните хора, съобщи прессекретариата на държавния глава. "Читалищата са място, където традициите срещат новите културни форми", допълни тя.
"В епохата на бързите чатове и кратките, често пъти безсъдържателни изречения противопоставяме тази духовна светиня. В тяхната тиха мъдрост има много повече за човека отколкото в технологиите“, подчерта вицепрезидентът.
Тя отбеляза още, че читалището търси модерния си облик и успява да привлече младите хора, да отговори на техните интереси, да ги възпитава в общочовешките ценности.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: