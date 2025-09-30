Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Вицепремиерът Зафиров пред "Фокус": Най-хубавото е, че отборът е млад и тепърва ще ни радва
Автор: Бойко Серафимов 11:33Коментари (1)75
© ФОКУС
Вицепремиерът на България - Атанас Зафиров, бе част от делегацията, която посрещна родните волейнационали на столичното летище "Васил Левски". Днес мъжкият ни национален отбор се прибра от Световното първенство във Филипините, където спечели сребърен медал.

"Първо да кажа, че тук съм освен като представител на правителството, и като българин преди всичко. Част от тези милиони българи, които бяха заедно по площадите и съпреживяваха всяка секунда от този исторически успех. Разбира се, чувствата са силни - гордост, национално самочувствие. Гордеем се с тези момчета и с това, което постигнаха. Най-хубавото е, че отборът е млад и още много дълги години съм, сигурен, че ще ни радва и ще има още по-големи успехи. Това е само началото. Радвам се, че държавата има възможност да помага в целия този процес. Ние сме толкова разделено общество, че всяко подобно събитие, което носи в себе си заряда на националното самочувствие, има потенциала да обединява нацията", заяви Зафиров пред микрофона на "ФОКУС".

Цялото интервю може да чуете в прикачения файл!


Още по темата: общо новини по темата: 53
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Връх на лицемерието!Той бил там като българин!Ами там са хиляди хора, но интервю дават само партийните храненици!Държавата е абдикирала от спорт,култура,образование,а те помагали...! А обществото е разделено,точно заради такива като теб Барни!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
10:59 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
12:15 / 28.09.2025
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
13:17 / 28.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Костадин Костадинов за националите ни по волейбол: Те са героите, от които трябва да вземем пример
Костадин Костадинов за националите ни по волейбол: Те са героите, от които трябва да вземем пример
22:28 / 28.09.2025
Актуални теми
Реформи в БДЖ
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Почина Георги Калоянчев
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: