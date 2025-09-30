ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вицепремиерът Зафиров пред "Фокус": Най-хубавото е, че отборът е млад и тепърва ще ни радва
"Първо да кажа, че тук съм освен като представител на правителството, и като българин преди всичко. Част от тези милиони българи, които бяха заедно по площадите и съпреживяваха всяка секунда от този исторически успех. Разбира се, чувствата са силни - гордост, национално самочувствие. Гордеем се с тези момчета и с това, което постигнаха. Най-хубавото е, че отборът е млад и още много дълги години съм, сигурен, че ще ни радва и ще има още по-големи успехи. Това е само началото. Радвам се, че държавата има възможност да помага в целия този процес. Ние сме толкова разделено общество, че всяко подобно събитие, което носи в себе си заряда на националното самочувствие, има потенциала да обединява нацията", заяви Зафиров пред микрофона на "ФОКУС".
Цялото интервю може да чуете в прикачения файл!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 53
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 43 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета