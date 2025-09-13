ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вицепремиерът Зафиров: Този вот на недоверие не предлага никаква реална алтернатива
"Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) внесоха вчера в деловодството на парламента искане за вот недоверие към Министерския съвет. Искането е подписано от "Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и депутати от "Алианс за права и свободи“. Петият вот е за "провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава".
Внесеният вот на недоверие е прокламиран като един изключителен труд от 80 страници, но той повтаря в голяма степен вече случили се вотове, каза в Кюстендил премиерът Росен Желязков.
"В ден като днешния, знаем, че ще има протест в София, хубаво е да се види балансът - от една страна правителството, което работи, властта, която не просто разходва средства, а генерира такива средства, осигурява такива допълнителни средства, полага усилия такива допълнителни средства да стигнат до хората, и от другата страна - една слаба, абсолютно неефективна опозиция, която не предлата абсолютно никаква алтернатива, освен рушене, крещене, викане и всякакви опити да се дестабилизира обстановката", добави Зафиров.
"Предсторчни парламентарни избори означават липса на бюджетна процедура, липса на бюджет, липса на средства в инвестиционните програми на общините и в крайна сметка абсолютна несигурност и бездействие на държавата в продължение на дълги години. Това са двете алтернативи в момента. Тоест този вот на недоверие не предлага никаква реална алтернатива", допълни вицепремиерът.
"Това правителство може да е трудно, може да скърца, може да се бори с трудностите, но това правителство, искам ясно да го кажа, категорично и като председател на една от партиите в управляващото мнозинство, това правителство няма алтернатива в момента", подчерта Зафиров.
Министърът на регионалното развитие и благоустройтвото Иван Иванов, който също е в Шумен, припомни, че колегите му от ПП-ДБ са били поканени и са участвали в преговорите за съставяне на правителство и изтъкна, че не е станало ясно защо не са влезли в управлението. "От тази гледна точка за нас са неразбираеми техните мотиви, при положение че на практика работим по една управленска програма, която беше изработена заедно. Всички други аргументи остават настрани. Каква е алтернативата, както каза вицепремиерът, не е ясно. Потърпевшите в крайна сметка ще бъдат българските граждани", каза министърът на регионалното развитие.
Най-сериозният механизъм, с който опозицията да може да извършва своята дейност в парламента са вотовете на недоверие, когато те стават през седмица, това вече губи всякакъв смисъл и губи ценно парламентарно време, каза още министър Иван Иванов.
Вицепремиерът Атанас Зафиров, министър Иван Иванов и кметът на Шумен проф. Христо Христов присъстваха на церемония по старт на дейностите по проект за саниране на многофамилна жилищна сграда в града, предаде БТА.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1054
|предишна страница [ 1/176 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
35-годишен е мъжът, който се хвърли пред влака Петрич - София
12:40 / 11.09.2025
Футболната общност в Благоевград потъна в скръб заради Петър Мойнов
09:57 / 11.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:55 / 12.09.2025
Ранени и смачкани коли след катастрофа в Конявската планина
14:28 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: