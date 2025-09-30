ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вицепремиерът Караджов при валидирането на марката с лика на Калоянчев: Той не просто играеше ролите, живееше в тях
Церемонията се проведе в Сатиричния театър "Алеко Константинов“.
"Актьорите, които са ни накарали да мислим, които са ни разсмяли през сълзи, са наши будители и опазвайки паметта им от поколение на поколение, техните образи и роли, всъщност ние опазваме българския дух", каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на валидирането на пощенска марка.
Той постави печат за пускането в употреба на изданието заедно с директора на Сатиричния театър "Алеко Константинов“ Калин Сърменов и художника Тодор Ангелиев.
"С тази марка отново и отново виждаме образа на Калоянчев в десетките превъплъщения, с които той караше зрителите да се смеят и да плачат. Но над всичко ще го запомним като актьора, който не играеше ролите, а живееше в тях, а чрез тях живееше и България“, добави Гроздан Караджов.
Той обобщи, че тази марка е визуално продължение на посланието, което актьорът постави в своята автобиография "Жив съм, Ваш съм“.
Темата за великите български актьори присъства в маркоиздаването вече повече от 80 години. През 2022 г. почетохме 100 години от рождението на Стоянка Мутафова. Миналата година – Апостол Карамитев и Радой Ралин. А сега – Георги Парцалев и Георги Калоянчев. "Все имена, пред които се прекланяме. Все гласове, които продължават да звучат“, каза още вицепремиерът.
В церемонията участваха театрални актьори, роднини и почитатели на Георги Калоянчев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: