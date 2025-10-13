© "Държавата ще печели от това, че ще има транзитен трафик на товари." заяви във Варна заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. По време на визитата си в морската столица днес той се срещна с председателя на КНСБ Пламен Димитров, председателя на НС "Защита“ Красимир Митов и представители на КТ "Подкрепа“.



"Трябва да се наложи на партньорство със стратегически инвеститор, който да може да доведе до повишаване на товарооборота през Пристанище - Варна." каза още министър Караджов и допълни, че основната цел на всички е повече товари и приходи, инвестиции в модерна инфраструктура и техника, както и устойчиво повишаване на доходите на хората, които работят в порта.



Министър Караджов напомни, че Варна лежи на един от най-важните коридори - Транскаспийският. Той е най-краткият коридор между източните държави, от където стокооборот за десетки милиони. "Лично аз виждам този партньор като този, който има логистически операции", каза още той и допълни, че се очаква новият партньор да има възможността да насочи част от този стокообмен към Черно море и Варна.



