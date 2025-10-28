Вицепремиерът: До 2030 г. България трябва да инвестира около 40 млрд. лева в отбрана

© Трябва да инвестираме повече в способностите на военновъоражените сили. Това е цената, която трябва да платим, за да пазим суверенитета си, свободата си, народа и земята, заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на откриването на Регионална среща за отбраната, предаде репортер на "Фокус".



"Груба сметка показва, че в интервала 2026 - 2030 г. България трябва да инвестира в отбрана около 40 млрд. лева. Това би означавало, че трябва да вложим около 8 млрд. лева за оборудване, активи. Мисля, че е напълно реалистично да си поставим амбициозната цел поне 30% от тези изделия да бъдат произведени в България, каза още той.



Дончев подчерта, че освен традиционните въоръжения, е необходим и силен акцент върху "всичко базирано на нови материали, микронизация, изкуствен интелект.



"Задачата е не просто да произвеждаме дронове. Ние трябва да произвеждаме много, на брутално ниска цена", заяви вицепремиерът.



Дончев обобщи също, че са мобилизирани средства от кохезионната политика - около 100 млн., с които ще стартират няколко проекта. Единият е свързан със собствен сателитен капацитет на България за нуждите на държавата и науката. Другият е конкурсна процедура за разработване и производство на дронове. Третият е за Център за върхови постижения с уникално лабораторно оборудване в сферата на отбраната, който ще се намира в Казанлък.