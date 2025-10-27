Новини
Вицепремиерът Атанас Зафиров в Кюстендил: Стабилността е ключът към успешното въвеждане на еврото в България
Автор: Венцислав Илчев 13:46Коментари (0)169
© Фокус
Наличието на стабилност в държавата е основното и най-важното условие, за да премине успешно процесът по въвеждане на еврото в България. Това заяви пред журналисти в Кюстендил вицепремиерът Атанас Зафиров, предаде репортер на "Фокус“.

На въпрос на медията заместник министър-председателят отбеляза, че е удовлетворен от решенията, взети от неговата политическа сила в посока утвърждаване на стабилността в държавата, както и от държавническото поведение на представителите на "БСП – Обединена левица“ в изпълнителната власт и Народното събрание. "Радвам се, че в крайна сметка мъдростта надделя“, допълни Зафиров.

По отношение на изготвянето на проекта за държавен бюджет за 2026 година, вицепремиерът коментира, че голямото предизвикателство пред управлението не е свързано толкова с кадрови въпроси или с политическо напрежение, а с дебатите около бюджета.

"Искрено се надявам, че разговорите, които проведохме до момента, както и предстоящите заседания на Съвета за съвместно управление и дебатите в пленарната зала, ще бъдат насочени в една и съща посока. Най-важното, което този бюджет трябва да осигури, е социална справедливост, достойно възнаграждение за трудовите хора, компенсация на евентуалните инфлационни процеси, съпътстващи въвеждането на еврото, както и подкрепа за семействата, малките деца и майките, които са в основата на борбата с демографската криза“, заяви Атанас Зафиров.

Вицепремиерът подчерта, че тези мерки вече са предложени на останалите партньори в управлението, като изрази надежда, че ще намерят своето достойно място в бюджета.

"Това е първият бюджет в евро и е голямо предизвикателство. Той е и първият от няколко години насам, който ще бъде приет нормално, в срок и при спазване на бюджетната процедура. Искрено се надявам, че този бюджет ще даде необходимата доза спокойствие на българското общество“, добави Зафиров


