В събитието участваха вицепремиерът Атанас Зафиров, кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, заместник-министърът на туризма Павлин Петров, заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов, икономистът от КНСБ Любослав Костов, както и представители на Комисията за защита на потребителите, Националния осигурителен институт и други институции. В дискусиите се включиха гимназисти и граждани.



Пред присъстващите вицепремиерът Зафиров представи основните аспекти на процеса по въвеждане на единната европейска валута. Той подчерта, че приемането на еврото не е риск, а логичен, защитен и европейски избор – изборът на стабилност, сигурност и предвидимост. По думите му това е изборът, който поставя България в сърцето на Европа, където винаги е било и нейното място.



"Знаем, че темата предизвиква различни реакции, включително и колебания, особено сред по-възрастните хора. Но именно заради това е важно да говорим открито, аргументирано и спокойно“, заяви Зафиров.



Той приветства успешната кампания на Министерството на финансите "Единството е сила“, която премина през редица по-големи и по-малки населени места в страната.



От своя страна кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов отбеляза, че работата с различни валути в региона не е нещо ново.



"Ние сме пограничен район – на две граници. Голяма част от нашите съграждани през годините са свикнали да работят с различни валути. Почти няма семейство без свои членове в чужбина, а много хора вече са свикнали с еврото“, коментира кметът.



Той обърна внимание и на инициативата на учениците от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в града, които са изработили информационни брошури и постери, насочени към най-уязвимата част от обществото – възрастните хора. Младите ще посещават читалища и пенсионерски клубове, за да ги информират и предпазят от измами, свързани с въвеждането на новата валута.



Заместник-министърът на туризма Павлин Петров определи Кюстендил като "град на спокойствието, вдъхновението и предприемчивия дух“.



"За туризма еврото е само възможност. Отрицателен знак няма. То ще даде увереност на предприемачите, че инвестират в туристическа дестинация, позиционирана в Европейския съюз. Ще донесе спокойствие за туристите и улеснение за хората, които ежедневно работят в сектора на обслужването“, заяви той.



Заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов подчерта, че Кюстендил остава градът на Владимир Димитров – Майстора, и обясни връзката между екологията и въвеждането на еврото.



"Големият въпрос е как – съчетавайки екологичните, икономическите и социалните императиви – можем да продължим напред. Това е изключително сложна задача, която е невъзможна без единна монетарна и валутна политика“, каза Костадинов.



Срещата завърши с презентация на икономиста Любослав Костов, който представи ползите и предизвикателствата пред България в процеса на присъединяване към еврозоната, като акцентира върху въздействието върху цените на стоките и услугите и доходите на хората.