ЗАРЕЖДАНЕ...
ВиК операторите, част от системата на МРРБ, няма да повишават цените на водата от 1 януари 2026 г.
©
Актуализираните цени на ВиК услугите в страната бяха предложени за прилагане от 1 януари 2026 г. на база одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водните дружества. Основният мотив за това бе изпълнението на инвестиционната програма с цел подобряване качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги и покриване на оперативните разходи.
Независимо от това търговските дружества с държавно участие взеха решение да не въвеждат засега новите цени. Предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари. Целта е осигуряване на необходимия преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото за официална валута в страната.
ВиК операторите се ангажират да информират своите потребители своевременно при всяка предстояща промяна.
Още от категорията
/
Д-р Бисер Митев: Системата с договори с НЗОК, по определени пътеки, направи невъзможно онкологичните центрове да се самоиздържат
11:57
БНБ: Това е измама!
11:29
Категорично не! Това е отговорът на гуверньора на БНБ на въпроса "дали би поел служения кабинет"
10:29
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.