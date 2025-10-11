ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вежди Рашидов: Държавността е изтървана
"Наводнения, безводие, боклук, катастрофи и саморазправа – всичко това показва, че държавата трябва да си върне контрола. Държавността се гради от всички нас, а не само от министрите“, заяви пред NOVA Рашидов.
Той уточни, че като съветник на премиера Росен Желясков предоставя съвети само при поискване, основно в сферата на културата, и подчерта професионалните качества на премиера.
"Екипът е уравновесен, балансиран и образован човек, юрист, познавач на правото“, каза Рашидов.
Той коментира и законопроекта за свободата на словото, предложен от ИТН. "Абсурдно е в демократична държава да се въвежда закон, който предвижда до шест години затвор и солени глоби за разгласяване на лични данни. Всяка клевета трябва да се доказва в съда, а не чрез законови промени, които ограничават свободата на словото“, каза Рашидов.
Освен политическите теми, Рашидов обърна внимание и на социалния аспект -домашното насилие и нуждата от защита на жертвите, както и важността на спорта и изкуството като фактори за обединение на обществото. "Спортът и изкуството обединяват хората, създават радост и емоция. Това са малките пробиви в голямата тъма“, каза Рашидов.
Рашидов коментира и политическите протести и обществените нагласи. "Много често хората протестират без ясно доказателство за корупция или проблеми, което води до анархия. Не може да се протестират абстрактни идеи, без конкретни доказателства“, каза той.
Вежди Рашидов подчерта, че ролята на творците и младите хора също е важна. "Човекът не е съвършен, но изкуството и спортът ни показват как можем да преодолеем трудностите и да се обединим като общество“, подчерта Рашидов.
"Пожелавам си да си върнем държавността, реда и спокойствието в страната. Само така ще можем да се справим с кризите, които ни засягат – от цените на храните до управлението на боклука и инфраструктурата“, завърши той.
