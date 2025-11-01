ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вежди Рашидов: Аз не съм човек от улицата и обикновен кариерист, който напъва за служби
Това заяви самият той в предаването "Големите последици". И призова - "Ако има някой, който го харесва, нека да заповяда, за да го дискутираме".
Той си спомни за 2022 година, когато беше избран за председател на парламента.
"Докато аз бях председател, беше един спокоен парламент", каза Рашидов.
Той разкри как е постигнал успеха си.
"Първо, аз не съм човек от улицата и обикновен кариерист, който напъва за служби. Второ, аз съм реализиран човек и не съм мечтал за това, аз бях спасителният пояс", посочи още скулпторът пред Bulgaria ON AIR.
"Аз чувствах респекта към личността ми, чувствах уважение към годините ми. Е, с едно-две малки изключения, но идиот винаги се намира някъде и това не е изключение от живия живот. Но, този парламент при моето управление - 48-ото Народно събрание, прие близо 50 закона, близо 190 решения и декларации, удължихме бюджета, а нямаше правителство, прие се декларацията за влизането на България в Шенген", отчете Вежди Рашидов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1677
|предишна страница [ 1/280 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
13:28 / 31.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: