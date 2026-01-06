ЗАРЕЖДАНЕ...
Веселин Велев за левовете: Не бързат с обмяната и да използвайте основно банки и пощи
©
опасенията за сериозни сътресения не са се оправдали. "Ние никога не сме говорили за хаос. Преминаването е нормално и не сме констатирали сериозни проблеми. Няма оплаквания от членове на асоциацията", подчерта Велев. Той допълни, че банковият сектор е реагирал сравнително бързо и се справя с процеса по обмяната.
От друга страна председателят на АИКБ отправи критика към практиката някои банки да събират такса от 15 лева за обмяна на левове в евро за граждани, които не са техни клиенти. Според него това противоречи на духа на преходния период, в който обмяната следва да бъде без такси и курсови разлики. По тази причина асоциацията вече е сезирала БНБ и Министерски съвет.
Велев посъветва гражданите да не бързат с обмяната и да използват основно банки и пощи, особено в по-малките населени места, за да се избегнат злоупотреби и измами. "Няма необходимост от опашки и плащане на излишни такси. Плащанията с дебитни и кредитни карти в този период са за предпочитане", каза той.
Той коментира още и недостига на стартови пакети с евромонети и затрудненото зареждане на банките в по-малките населени места.По думите на Велев това води до проблеми с връщането на ресто и създава усещане за по-бавно навлизане в еврозоната извън големите градове. Очакванията са тези затруднения да бъдат преодолени до края на месеца.
Още по темата
/
Ученичка: Приготвих си центове, но се оказа, че вендинг машината работи само с левове и трябваше да разваля парите си
18:36
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
15:57
Асен Василев пред испански вестник: Имаше силна политическа съпротива срещу присъединяването към еврото, включително от партии в управляващите коалиции
15:22
Една от големите хранителни вериги отчете ръст на плащанията в брой с 20%, но успокои, че магазините й са заредени с 53 тона евромонети и рестото е само в евро
14:21
КЗК започва проучване за нелоялни търговски практики от доставчици на храни за малките магазини
14:06
Брокер: Чуждестранни компании купуват цели сгради в България и плащат пенсии с приходите от наемите
12:04
Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
11:56
Директор в банка: За неклиенти изискваме такса, три декларации и копия на документи за произход на средствата
10:27
Продавачка на пазара: Много объркано стана, българите купуват по 1-2 моркова, изнервят се и искат да им се връща в лева
10:02
Миролюба Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
09:55
Още от категорията
/
Йоана Лалова: Очаква се Гърция да затвори напълно границата в четвъртък и петък, включително и за леки автомобили
08:14
Богоявление е!
07:38
Специалисти: За децата със слухови и речеви затруднения възстановяването и развитието не приключват с медицинската намеса
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.