|Вероятният убиец на 45-годишната Стилияна е мъжът й, 3 деца остават сирачета
Според хората в района преди няколко години отново имало разрив в отношенията им и временна раздяла. Тогава на улица "Цар Симеон", където е и магазинът, превърнал се в местопрестъпление, била запалена колата й. А заподозрян - бил именно мъжът й, разказват живеещи наоколо
Магазинът за алкохол и цигари съществува от няколко години. Фирмата на жертвата е регистрирана през 2021-а година. Обикновено магазинът е работил до около 20-21 часа. Той самият също е идвал до магазина, но рядко. Майка й и голямата й дъщеря били често тук, пише bTV.
Сигналът за убийството е получен в 22:59 ч. снощи, като екипът на Бърза помощ е бил на мястото на инцидента 8 минути по-късно. За съжаление медиците само са констатирали смъртта на жената.
