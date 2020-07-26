Âåðîíèêà, ìîìè÷åòî îò ïðîòåñòèòå, êîåòî áå áëúñíàòî îò øîôüîð çàðàäè áëîêèðàíî êðúñòîâèùå

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 14:23 / 26.07.2020Êîìåíòàðè (9)32
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Ïðîäúëæàâà ïðîâåðêàòà íà ÌÂÐ çà ñëó÷àÿ íà 19-ãîäèøíî ìîìè÷å, êîåòî áåøå áëúñíàòî îò êîëà ïî âðåìå íà ïðîòåñòèòå. Âåðîíèêà Íàéäåíîâà å óñïÿëà äà ñå ðàçìèíà ñàìî ñ ëåêà êîíòóçèÿ, ñëåä êàòî ÿäîñàí øîôüîð, ðàçãíåâåí îò áëîêèðàíåòî íà êëþ÷îâè êðúñòîâèùà â Ñîôèÿ, íàïðàâè îïèò äà ìèíå ïðåç íåÿ. 

Êîíòóçèÿòà íå áåøå òîëêîâà ñåðèîçíà, ïî-ñêîðî îòíîøåíèåòî íà øîôüîðà. Íå å ÷îâå÷íî äà ñå îïèòàø äà ìèíåø ïðåç íÿêîãî", ðàçêàçà Âåðîíèêà ïðåä bTV.

Òÿ ïðåäïîëàãà, ÷å øîôüîðúò å áèë ìúæ íà 40 ãîäèíè.

"Äàëè îñúçíàâà, ÷å è àç ñúì ÷îâåê. ×å è àç èìàì ðîäèòåëè, êîèòî ìå ìèñëÿò", êàçà òÿ. 

"Àêî òîé òîëêîâà áúðçàøå è èìàøå ñïåøíà ðàáîòà, ìîæåøå äà ãîâîðè ñ íàñ. Ïðîòåñòèðàùèòå ïóñêàõìå õîðà, ïóñêàõìå ëèíåéêè", ðàçêàçà îùå 19-ãîäèøíàòà Âåðîíèêà. 

Òÿ å ñðåä ïðîòåñòèðàùèòå, êîèòî ðåäîâíî ïðèñúñòâàò íà ïðîòåñòèòå. Âñÿêà âå÷åð èçëèçà äà èçðàçè íåäîâîëñòâîòî ñè, êàêòî è â ÷åòâúðòúê, êîãàòî áëîêèðàò êðúñòîâèùåòî íà áóë. "Áúëãàðèÿ" è óë. "Ôðèòüîô Íàíñåí". 

"Íå ìè õàðåñâà êîðóïöèÿòà, íåñïðàâåäëèâîñòòà. Ëèïñâà ïðàâîñúäèå çà äàäåíè ëè÷íîñòè. Íå èì ñå òúðñè ñìåòêà çà èçìàìèòå è âñè÷êî ñå ïðèêðèâà. Â ñúùîòî âðåìå áèâàò îòðàçÿâàíè ñëó÷àè, êîèòî íå ñà ñ òàêàâà âàæíîñò. Ïðîáëåìèòå â äúðæàâàòà ñà ïðèêðèâàíè. Ïðîòåñòèðàì íå òîëêîâà çàðàäè îñòàâêà, à ñìÿòàì, ÷å èìà íóæäà îò ñúäåáíà ðåôîðìà, îò íîâè çàêîíè", ñïîäåëè Âåðîíèêà.




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