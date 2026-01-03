ЗАРЕЖДАНЕ...
Велизар Енчев: Какво ли ни чака, ако Тръмп облече военна униформа?
©
Публикуваме мнението му без редакторска намеса:
На първата годишнина от втория му президентски мандат милитаристичната му равносметка впечатлява: Първо, поиска да анексира Гренландия заради националната сигурност на САЩ и упорито работи по въпроса. Второ, нападна Иран заради иранската ядрена програма. Трето, подкрепи изпепеляването на Газа заради Нетаняху и плановете на зетя Къшнър за строеж на туристически рай. Четвърто, удари хутите в Йемен заради Израел. Пето, бомбардира групировката Боко Харам в Нигерия. Шесто, вчера заплаши Иран с нови удари заради потушаването на масовите протести. Седмо, сега атакува Венецуела заради петрола...
А казва, че е миротворец и чака Нобелова награда за мир.
Какво ли ни чака, ако облече военна униформа?
Наистина сме обетована земя - нито граничим с Америка, нито имаме петрол, нито сме душмани на Нетаняху, нито обогатяваме уран и правим атомна бомба...
Само малко ме плаши газовото трасе "Турски поток". Но засега съм спокоен, човекът в Банкя го предложи на зетя на Тръмп...
Още по темата
/
Още от категорията
/
Големите вериги: Клиенти експериментират и идват с по сто лева за баничка, но въпреки това получават рестото си в евро
10:03
Домашен музей на българския лев: Българи капсулират левове за вечни времена, търговци продават и ключодържатели
09:14
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.