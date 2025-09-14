ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Велислава Делчева: Заместник-омбудсманът не е политически обвързан по никакъв начин
Тя коментира пред БНТ и избора на своя заместник - Мария Филипова:
"Мария Филипова даде своите отговори по време на изслушванията и по-късно в парламентарната комисия. Позицията на омбудсмана е абсолютно независима, затова който и да е заместник, той не е политически обвързан по никакъв начин. Аз ще съдя за нейните качества като заместник-омбудсман. Вече имаме разпределяне на задачите, предстоят ни приемни, пътувания по малките градове, свързани с еврото, вече имаме общи идеи за законодателни предложения. Не мога да съдя за хора, които все още не познавам".
Делчева е категорично против предложението на ПП-ДБ омбудсманът да може да сваля главния прокурор.
"Това не е консултирано с мен - не мисля, че позицията на омбудсмана трябва да бъде зацапана и за пореден път вкарана в политиката. Той не може да разследва и не трябва да го прави".
По повод работата си като обществен защитник заяви, че я подкрепя "един много сплотен колектив, който в последната година и половина, докато е нямало обществен защитник, си е вършил работата много добре" и няма нито една забавена жалба.
Срокът да се отговори на жалба на граждани е 3 месеца, поясни Велислава Делчева и даде примери за някои разрешени казуси: отменен фиш, пенсионер, който е чакал пенсията си повече от 7 месеца заради забавен ТЕЛК, сдружение, което е осъдило КЕВР и след намесата на омбудсмана е успяло да си вземе съдебните разноски.
"Други процедури изискват повече време - тези, които засягат законодателни инициативи", каза Делчева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чарлз иска Хари обратно в семейството
14:59 / 13.09.2025
Дженифър Анистън е готова за още едно осиновяване
20:55 / 13.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:55 / 12.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
13:36 / 13.09.2025
Маги, бившата на Карлос Насар: За по-добро е
16:27 / 13.09.2025
Стана ясна причината за раздялата на Нина Добрев с годеника й
14:56 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
22:50 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: