Велислава Делчева: Заместник-омбудсманът не е политически обвързан по никакъв начин

© БНТ На институцията на омбудсмана въобще не ѝ е мястото в домовата книга на служебните премиери, защото той е призван да защитава гражданите от нарушения на държавата и няма място като неин ръководител. Това заяви новоизбраният обществен защитник Велислава Делчева.



Тя коментира пред БНТ и избора на своя заместник - Мария Филипова:



"Мария Филипова даде своите отговори по време на изслушванията и по-късно в парламентарната комисия. Позицията на омбудсмана е абсолютно независима, затова който и да е заместник, той не е политически обвързан по никакъв начин. Аз ще съдя за нейните качества като заместник-омбудсман. Вече имаме разпределяне на задачите, предстоят ни приемни, пътувания по малките градове, свързани с еврото, вече имаме общи идеи за законодателни предложения. Не мога да съдя за хора, които все още не познавам".



Делчева е категорично против предложението на ПП-ДБ омбудсманът да може да сваля главния прокурор.



"Това не е консултирано с мен - не мисля, че позицията на омбудсмана трябва да бъде зацапана и за пореден път вкарана в политиката. Той не може да разследва и не трябва да го прави".



По повод работата си като обществен защитник заяви, че я подкрепя "един много сплотен колектив, който в последната година и половина, докато е нямало обществен защитник, си е вършил работата много добре" и няма нито една забавена жалба.



Срокът да се отговори на жалба на граждани е 3 месеца, поясни Велислава Делчева и даде примери за някои разрешени казуси: отменен фиш, пенсионер, който е чакал пенсията си повече от 7 месеца заради забавен ТЕЛК, сдружение, което е осъдило КЕВР и след намесата на омбудсмана е успяло да си вземе съдебните разноски.



"Други процедури изискват повече време - тези, които засягат законодателни инициативи", каза Делчева.