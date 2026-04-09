Днес е един от най-важните дни през Страстната седмица – Велики четвъртък. Денят е свързан с подготовката, традициите и духовното очакване на Великден, припомня ФОКУС.

В християнската традиция този ден е свързан с Тайната вечеря и събитията около последните дни от земния живот на Исус Христос, но в българските обичаи той е най-разпознаваем с един конкретен ритуал – боядисването на великденските яйца.

Боядисването на яйцата – най-важният обичай на деня

На Велики четвъртък традиционно се боядисват великденските яйца. Това е един от най-старите и най-устойчиви обичаи в българската традиция, запазен през поколенията.

Първото яйце винаги се боядисва в червено. То се отделя и се пази през годината като символ на здраве и закрила за дома. След него се боядисват и останалите яйца, които носят празничното настроение в дните до Великден.

Яйцето в християнската и народната символика представлява нов живот и възкресение, а червеният цвят е свързан с жертвата и надеждата.

Подготовка за празника

Освен боядисването на яйца, на Велики четвъртък в много домове се замесва и пече обреден хляб – най-често козунак или традиционни великденски питки в различните региони на страната.

Прави се и почистване на дома – символично действие, свързано с новото начало и посрещането на празника с чистота и ред.

Следва Разпети петък

След Велики четвъртък идва един от най-тежките дни в християнския календар – Разпети петък.

Това е ден на строг пост, тишина и съпричастност към страданието, който предшества Великден и кулминацията на празничния цикъл.