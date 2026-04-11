Жителите на Благоевград и региона ще се радват на най-благоприятното време за Великден и обикалянето на храмовете довечера, споделя Blagoevgrad24.bg, позовавайки се на прогнозата на НИМХ.

Максималните температури утре тук ще надвишат средните за страната и ще достигнат най-високите си стойности. Докато в по-голямата част от България ще е хладно, Югозападът остава защитен от облачността, която ще донесе превалявания в източните райони. Какви ще бъдат температурите в полунощ пред храмовете в Благоевград и кога слънцето ще бъде най-силно в празничния ден?

През нощта срещу неделя в по-голямата част от страната ще е ясно, значителна облачност ще има над югоизточните райони от страната, но само на отделни места в Горнотракийската низина ще превали слаб дъжд. Към полунощ вятърът ще е слаб, в Източна България - до умерен от югоизток, а минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, в София - около 2°. За Благоевград прогнозата е за минимални температури от 3 градуса, но максимални от 18 градуса.

Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от северната четвърт, в Източна България - от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 13° и 18°, малко по-високи в крайните югозападни райони. В София максималната температура ще е около 15°.

Над планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, преди обяд - предимно значителна и на отделни места ще превалява слабо. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 10°-12°, близки до температурата на морската вода, която е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.