Велика събота е последният ден от Страстната седмица и непосредствен предвестник на Великден. Това е и последната възможност да се боядисат великденските яйца.

Православната църква почита този ден като "най-благословения седми ден“, защото тогава Словото Божие лежи в гроба като човек, но едновременно с това извършва спасението на света. Възкресението ще бъде възвестено на следващия ден - в неделя, когато се празнува Великден.

Православните християни прекарват Велика събота в тишина и смирение, в очакване на празника. Денят не е свързан с шумни събирания или тежка работа, а е посветен на духовна и домашна подготовка за Възкресението – боядисване на яйца и освещаване на козунаци в храмовете.

Това е и последният ден от Великите пости, когато е разрешена топла храна без олио. Богослужението започва рано сутринта и продължава до вечерта.

По традиция всяка година на Велика събота в Божи гроб в Йерусалим се случва чудото на Благодатния огън - той се появява в ръцете на Йерусалимския патриарх, а тайнството му остава неразгадано и до днес.