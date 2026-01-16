ЗАРЕЖДАНЕ...
"Величие" искат промени в Конституцията
©
"Днес България има нужда от повече сигурност в правилата и по-малко импровизация в държавността. Конституцията е договор между поколенията – гръбнакът на държавата, който трябва да стои изправен и в най-тежките политически бури", се посочва в позицията на партията.
ПП "Величие“ подготвя проект за изменение и допълнение на Конституцията с цел възстановяване на редакцията на чл. 99, ал. 5 от преди промените от 20.12.2023 г. (обн. ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.). В основата на инициативата стоят възстановяване на баланса между основните конституционни органи и реално прилагане на принципа за разделение за властите, както и връщане на отговорността за съставяне на служебен кабинет към президента като конституционно предвиден гарант за непрекъсваемост на изпълнителната власт при парламентарна криза.
С измененията в чл. 99, ал. 5 бе въведен модел, при който възможностите за служебен министър-председател се свеждат до лицата от изчерпателно изброен кръг длъжности, а ключови елементи от процедурата се обвързват пряко с волята на Народното събрание. Всички лица от този списък са избирани от парламента или са пряко зависими от неговите решения. Така центърът на тежестта се измества, и то не към отговорност, а към удобство. Това грубо нарушава принципа за разделение на властите и разклаща конституционния баланс между Народното събрание, президента и Министерския съвет.
''Тук не става дума за дребна редакция, а за промяна в начина, по който работи държавата. Когато на един конституционен орган се отнемат основни правомощия или се прехвърлят към друг, се засяга самата архитектура на държавното управление. Резултатът е предвидим: институциите се гледат подозрително, вместо да се балансират; кризите се удължават, вместо да се решават; доверието се руши, вместо да се възстановява".
"Действащата редакция поражда и практическа несигурност: откази на потенциални кандидати, въпроси за несъвместимостта на висши публични длъжности с ролята на служебен министър-председател, както и проблеми с отговорността и контрола върху служебното правителство. Вече се вижда как всяка парламентарна криза може да бъде тласната към конституционна – и България да плаща цената с блокирани институции и още по-ниско доверие. Нещо повече, става въпрос за назначаване на онези, които ще организират парламентарните избори".
"Предложеният проект има една проста цел: връщане на нормалността в действието на основния закон. Връщане на ясното разграничение между властите, на работещия баланс и на еднозначната отговорност при формиране на служебно правителство. Запазваме и позитивния елемент Народното събрание да функционира като активен орган между два избора, по без това да обезсилва президентската функция в момент на криза и без да прехвърля фактическата кадрова тежест към парламента".
Още по темата
/
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
15.01
Народните избраници от 51 НС са получили над 36,5 млн. лева под формата на заплати, за отсъствия са глобени с 773 хил. лева
06.01
Още от категорията
/
Адемов, АСП за върнатия мандат: Обществото ясно заяви, че е необходима нова политическа легитимностиа
18:34
Абровски: Изборите, преди Великден силно, ограничават контролиран и купен вот в малките населени места
18:22
15 родни производители представят България на "Зелената седмица" в Берлин, министър Тахов откри щанда
11:23
Георги Георгиев: Имотните измами не са спорадично явление – това видях с очите си за тази една година работа в Министерство на правосъдието
09:56
Бивш председател на ЦИК: Радикалните промени в последния момент биха довели до още по-голямо недоверие
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.