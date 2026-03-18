Шегуваха се в социалните мрежи, че на предишните избори сме били с номер 4 и сме имали 4%, сега да очакваме при номер 14 да имаме 14%. Това заяви пред журналисти Стилиана Бобчева от ПГ на "Величие".Жребият, изтеглен от ЦИК по-рано, отреди №14 за ПП "Величие".По нейни думи числото не е най-важното. "По-важното е доверието, което трябва да заслужим пред хората. Смятам, че с нашите дела сме го показали и ще разкрием много други неща по време на предизборната кампания", каза тя.