|"Величие": Митов да поеме срама за неадекватните действия на МВР, оставката е част от това
Не може младежи без присъда да останат в ареста, не може да се предположи, че ще нападнат някой друг. Имаме абсолютно накърнено достойнство на полицията и липса на доверие в полицията и в МВР. Имаме компрометиран шеф на полицията, който вече има в досието си уволнение заради корупция, връщането му на този пост буди достатъчно въпроси. Такива случаи има много в страната, не само в Русе. Нямаме публикувани експертизи за алкохол на Кожухаров. Нямаме цялата яснота по случая.
"Полицията се компрометира и със случая в Слънчев бряг. Установено беше, че всички полицаи, пристигнали на мястото на инцидента, са съдействали, за да се прикрият записи, когато са установили, че става въпрос за сина на техен колега. Такъм беше случая и при убийството на Маги в Хасково. Родители, публикували мнения в социалните мрежи, са били привиквани, за да им се окаже натиск и да спрат да говорят по темата. Имаме серийно не справяне от страна на полицията“, допълни още тя.
