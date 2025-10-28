ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Величие": БСП подкрепят на местно ниво спирането на завода за барут на "Райнметал"
Това заяви депутатът от "Величие“ Мария Илиева пред журналисти в кулоарите на парламента днес по отношение на новината, че България и водещият германски технологичен концерн "Райнметал“ подписаха стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси, предаде репортер на "Фокус".
Депутатът от "Величие'' увери, че са събрани 11 подписа на общински съветници, които ще гласуват за отлагане на тази точка с един месец и алармира за упражняване на натиск върху местната власт за оттегляне на подписите им.
"Означава ли това, че, когато един човек – Бойко Борисов, реши, че трябва да има търговски отношения с един инвеститор, трябва цялата държава да се съгласи?", попита Илиева и по нейни думи част от общинските съветници са заявили, че "Ако нямаше редовно правителство, нямаше да подпишем този договор“.
Това значи ли, че това правителство остава на власт, за да се подпишат търговски договори, които са решени от някой представител на някоя партия, без обществено обсъждане и без спазване на законите за подобни инвестиции?“, пита Илиева и увери, че ще присъстват на заседанието на общинския съвет в 10 ч.
"Има заявени протести и от други партии – местни партии, БСП“, каза още депутатът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: