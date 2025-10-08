Новини
Вече ще има регистър на всички документи, носещи държавен печат
Автор: Десислава Томева 14:41
©
Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България.

В Министерството на правосъдието се създава електронен регистър, в който се вписват по реда на постъпването им всички актове, върху които е положен държавният печат.

Друго изменение в закона е отпадането на изискването за представяне на част от документите за повторно вписване на помощник-нотариуса по заместване, защото Министерството на правосъдието вече разполага с тях - документи за раждане, за завършено висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, за трудов стаж и за предходно вписване на помощник-нотариуса по заместване.

