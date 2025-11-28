Решението на компанията е факт от 27.11.2025 година.
Ако вече имате пари в лева във вашата сметка, тези левове остават и вие можете да ги използвате, плащайки с ПОС терминал, но не можете да ги изпращате на други потребители.
Когато искате да направите банков превод, за момента не е необходимо да имате сметка в евро — преводът става с автоматично превалутиране от сметката ви в лева. Можете да зададете единствено сума в евро, а Revolut ще ви покаже колко лева от левовата ви сметка са това.
Revolut ще преустанови сметките в лева, считано от 17 декември. От същата дата клиентите няма да могат да поддържат сметки в BGN, а съществуващите портфейли ще бъдат автоматично конвертирани в EUR по фиксирания обменен курс, установен от регламента на ЕС (1,95583 BGN за 1 €).
